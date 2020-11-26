Kirli ittifakı maske açık etti

Anayasa çalışması için aynı masaya oturan HDP ve İyi Parti, şimdi de yuva yıkıp nesli ifsad eden İstanbul Sözleşmesi maskesinin altından çıktı. İP Başkanı Meral Akşener ile HDP Başkanı Pervin Buldan, “İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” yazılı aynı maskelerle grup toplantısı yaptı. Terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP ile Türk milliyetçiliğini istismar eden İP’in maske arkasındaki ortaklığı bir kez daha gün ışığına çıktı. Hukukçular ve STK temsilcileri, İP’i tutanla maskeyi takan elin aynı olduğunu söylediler...

Onu taktıran irade var

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, “HDP, İP, CHP İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyor ama aynı ittifakın içerisinde olan Saadet Partisi tabanı İstanbul Sözleşmesi’ne isyan ediyorlar. Aralarında derin uçurumlar olmasına rağmen bunlar nasıl ittifak kurabiliyor? Buna parmak bastığımızda gerçeği görüyoruz. Hiçbir ortak paydası olmayan Zillet İttifakı partilerine anayasa çalışmaları yaptıran, İstanbul Sözleşmesi’ni savunduran bir irade vardır. Zillet ittifakını oluşturan partiler dış güçlerle noktası virgülüne kadar birlikte hareket ediyorlar. Dış güçler Türkiye’ye nasıl bir rol biçmek istiyorlarsa, Bu partiler de Türkiye’ye aynı rolü biçiyorlar. Bunu İstanbul Sözleşmesi üzerinden de görebiliyoruz.

Maske ele verdi

Bugün bu ülkede yerli ve milli düşünen herkesin İstanbul Sözleşmesi’ne karşı bir duruşu vardır. Ancak HDP ve İyi Parti’nin bir araya geldiği ittifak, şerde ittifak edilen birlikteliktir. Anayasa konusunda sıkıştılar ve anında gündemi İstanbul Sözleşmesi maskesiyle değiştirmeye çalıştılar. İyi Parti’deki FETÖ yapılanması gündeme geliyor, anında farklı konuları gündeme taşıyorlar. HDP ile anayasa çalışması yaptıkları ifşa oluyor, hemen İstanbul Sözleşmesi maskesi takıyorlar. Ama bir kez daha yakalanmış oldular. İpi tutan el ile maskeyi taktıran elin aynı olduğunu görmek gerekiyor.”

Aile düşmanları

Avukat Ahmet Özcan da şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul Sözleşmesi aile yapımızın temeline konulmuş bir bombadır. Bunu kabul ettiğimizde HDP ve İP’nin anayasa veya İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir araya gelmesini daha iyi kavramış oluruz. Çünkü HDP şeksiz ve şüphesiz PKK’nın uzantısıdır ve bu haliyle de bu devletin lehine bir fiilin içinde bulunması mümkün değildir. Varlık sebebine ters. Burada hayret verici olan, kendini milliyetçi ve ülke sevdalısı olarak lanse edenlerin bunlarla kol kola olmasıdır. Amiyane tabirle bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu millet hangi İyi Parti’ye inanacak? Bu birliktelikten benim anladığım; bir kesim bu devletin ve milletin aleyhine olan hemen her konuda bir araya geldiğidir. Bu milletle dalga geçmeyeceksin. Tokatı serttir. Tarihimizdeki seçimleri incelediğimizde bunları net olarak görürüz.”