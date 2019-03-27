0553 313 94 23

Kirli ittifak yine deşifre oldu! İşte CHP'nin PKK'lı adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla reddettiği HDP ile yapılan ittifak bir kez daha deşifre oldu. DBP'li eski belediye başkanı Muammer Canbulat, 31 Mart seçimleri için CHP listesinden Atabağı Belde Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:35
Kirli ittifak yine deşifre oldu! İşte CHP'nin PKK'lı adayı

31 Mart 2019'da yerel seçimlere giderken HDP ve CHP'nin ittifakı bir kez daha ortaya çıktı. DBP'li eski başkan Muammer Canbulat, CHP'den aday gösterildi.

Türkiye, pazar günü sandık başına gidecek. Seçim günü yaklaştıkça CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reddettiği HDP ittifakı bu kez Siirt'te gün yüzüne çıktı.

Terör soruşturması yaşadı

2014 yerel seçimlerinde DBP'den Siirt'in Baykan ilçesinde Atabağı Belde Belediye Başkanı seçilen Muammer Canbulat, 2 yıl önce hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alındı.

Muammer Canbulat, 31 Mart seçimlerinde ise CHP listesinden Atabağı Belde Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

DBP'nin görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ve diğer HDP'li milletvekilleriyle sosyal medyada fotoğrafları yer alan Canbulat'ın bu sefer de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile çektirdiği selfie paylaşıldı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:35
  1. Siirt
  2. Muammer Canbulat

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 28 dk önce
    Gerçekler Asla Saklanamaz. Hiç Şüphesiz.
  • TeomanTeoman35 dk önce
    Yalan haber madem terörist o zaman nasıl aday olabilir
  • sultan susumazsultan susumaz1 sa önce
    BAŞKA SÖZE NE HACET HEPSİ HDP NİN PKK ŞUBESİ GİBİ OLDULAR.
  • NurNur1 sa önce
    Ey kılıçdaroğlu Rabbim teröre destek verenin Allah belasını versin demiştin Allah misliyle versin belanı tez zamanda inşallah

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alanya Belediyesi 5 yılda 1000 kilometre asfalt yaptı
  1. Alanya Belediyesi 5 yılda 1000..
  2. AK Parti'nin Düzce mitingi
  3. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Rekabet..
  4. Başkan Öztürk 100. yıl mahallesinde..
  5. Zülfü Livaneli; "Ahmet Aras’la Bodrum..
  6. Tütüncü’den Altınova Semt Müzesi sözü
  7. Denizden öyle şeyler çıktı ki...
  8. Bodrum Kent Park tamamlanıyor
  9. 10 günde 5 bine yaklaştı! Yeni..
  10. Büyükbakkalköy’de bir kazıda top..
  11. Sakarya'da 2 bin 429 sandıkta 717 bin..
  12. AK Partili Özhaseki, CHP’li Topel’in..
  13. Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor
  14. Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412..
  15. Eğitim-Bir-Sen’den üyelerine eğitim
  16. Ayağını çapa makinesine kaptıran..
  17. Uğurlu: "Yeni döneme hep birlikte yeni..
  18. ERÜ Hastanelerinde Koleksiyonerlik..
  19. "İzmir PKK'lılara peşkeş çekilmek..
  20. Van’da “Önceliğimiz Güven,..
  21. Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da..
  22. Rusya'dan Netanyahu'nun Suriye planı..
  23. MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Engin..
  24. Isparta Belediyesi işçilerine yüzde..
  25. YÖK sözleşmeli bilişim son dakika..
  26. 'Kara pazartesi senaryosu iflas etti,..
  27. Hopa’da Fuhuş Operasyonu
  28. İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
  29. "Objektif, şeffaf olacak, israftan..
  30. Mersin’de Dünya Tiyatrolar Günü..
ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

Günün Karikatürü

27 Mart 2019
Biletle değil abdestle girilecek
Biletle değil abdestle girilecek
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!