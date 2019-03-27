Kirli ittifak yine deşifre oldu! İşte CHP'nin PKK'lı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla reddettiği HDP ile yapılan ittifak bir kez daha deşifre oldu. DBP'li eski belediye başkanı Muammer Canbulat, 31 Mart seçimleri için CHP listesinden Atabağı Belde Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

31 Mart 2019'da yerel seçimlere giderken HDP ve CHP'nin ittifakı bir kez daha ortaya çıktı. DBP'li eski başkan Muammer Canbulat, CHP'den aday gösterildi. Türkiye, pazar günü sandık başına gidecek. Seçim günü yaklaştıkça CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reddettiği HDP ittifakı bu kez Siirt'te gün yüzüne çıktı. Terör soruşturması yaşadı 2014 yerel seçimlerinde DBP'den Siirt'in Baykan ilçesinde Atabağı Belde Belediye Başkanı seçilen Muammer Canbulat, 2 yıl önce hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alındı. Muammer Canbulat, 31 Mart seçimlerinde ise CHP listesinden Atabağı Belde Belediye Başkanlığına aday gösterildi. DBP'nin görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ve diğer HDP'li milletvekilleriyle sosyal medyada fotoğrafları yer alan Canbulat'ın bu sefer de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile çektirdiği selfie paylaşıldı.

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