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Kırlangıçlar giyim mağazasına yuva yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde, bir giyim mağazasının tavanına yuva yapan kırlangıçlar,müşterilerin ilgisini çekiyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25
Kırlangıçlar giyim mağazasına yuva yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde, bir giyim mağazasının tavanına yuva yapan kırlangıçlar,müşterilerin ilgisini çekiyor.


Didim Mersinlere Mahallesi Mavişehir semt pazarında esnaflık yaptığını belirten Alican Tamer, dükkanın arka camı hava alsın diye açık bıraktıklarını belirterek, kırlangıç kuşun bu havalandırma penceresinden girerek dükkanın ortasın da yer alan projektör lambasının üzerine yuva yaptığını ve üç adet yavru yuvada yer aldığını söyledi.


Tamer, “Müşteri dükkanda olduğu sıralarda kırlangıç dükkan içerisine arka havalandırma penceresinden girerek gezindiğini fark ettik. Dükkanın ortasın da yer alan projektör lambasının üst kısmına çamur getirerek yuva yapmaya başladı. Zamanla dükkana gelen müşterileri de ilgisini çekti. Hiç müdahale etmedik. Şu anda üç tane yavru var ve ebeveynleri onları beslemekle meşguller. Bunlar göçmen kuşları oldukları için büyüyünce yuvayı terk edecekler. Şimdilik bizim misafirlerimiz” diye konuştu.


Didim de yaşadığını belirten Bilgehan Karaaburahmanoğlu’ da, dükkana müşteri olarak geldiğin de kırlangıç kuşun lambanın üzerin de yer alan yavrularını görünce ilgisini çektiğini ifade ederek, esnafın kuşa karşı sergilediği duyarlılığı ve ilgilerin den dolayı kutladığını belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25
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