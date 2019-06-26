0553 313 94 23

Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir hazır beton firması, daha önce taşınan 5 bin ton kum yığınına kırlangıçların yuva yaptığının fark edilmesi üzerine, söz konusu kumun kullanımını erteledi- Ek maliyeti göze alan firma yetkilileri, kiralanan iş makineleriyle kum ocağından yeniden kum taşınmasına karar verdi- Başaran Grup Yönetim Kurulu üyesi Halil Başaran:"Bunlar bizim misafirimiz. En fazla iki ay burada kalıp gidecekler. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sonuçta Allah'ın bize emanetleri"

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:44
Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir hazır beton firmasınca, işlenecek kum yığının üzerine kırlangıçların yuva yaptığının fark edilmesi üzerine ocaktan yeni kum taşınmasına karar verildi.

Bismil'de faaliyet gösteren bir beton firmasınca daha önce taşınan 5 bin ton kum yığınına kırlangıçların yuva yaptığını gören işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Firma yetkilileri, bunun üzerine beton yapımında kullanılacak kumun kullanımını erteledi.

Ek maliyeti göze alan firma yetkilileri, kiralanan iş makineleriyle kum ocağından yeniden kum taşınması kararı aldı.

Kırlangıçların yavrularını da arada bir kontrol eden firma yetkilileri ve çalışanları, yuvadan zaman zaman düşen yavruları da zarar görmemeleri için tekrar yuvaya bırakıyor.

- "Yuva yıkanın yuvası olmaz"

Başaran Grup Yönetim Kurulu üyesi Halil Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında işlerin yoğun olmadığı bir dönemde kırlangıçların bekletilen kumun üzerinde yuva yaptığını fark ettiklerini söyledi.

Bu nedenle kumu kullanmak istemediklerini ifade eden Başaran, tekrar kum taşınması için kamyon ile kepçe kiraladıklarını belirtti.

Başaran, kumda 80 santimetre derinliğe yapılan yuvaların her birinde 4-5 yavru bulunduğuna işaret ederek, "Bunlar bizim misafirimiz. En fazla iki ay burada kalıp gidecekler. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sonuçta Allah'ın bize emanetleri. Yani aslında bütün canlara, bütün hayvanlara sahip çıkmamız lazım, sadece kuşlar değil." dedi.

Kuşların göç edeceği süreye kadar bekleyeceklerini, bunun firmaya maliyetinin 20 bin lira olacağını dile getiren Başaran, "100 bin lira değerindeki 5 bin ton kumu 2 ay boyunca kullanamayacağız. Vicdani olarak çok rahatız, maliyeti önemli değil. 20 bin lira zararımız olmuş hiç önemli değil. Bir canlı için bence her şeye değer." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ruhi Öztürk de firmanın yanından geçtikleri sırada kum üzerindeki kırlangıç yuvalarını gördüklerini, kumun kuşlar için kullanılmadığını öğrendiklerini belirtti.

Bu hassasiyetlerinden dolayı firmanın sahibine teşekkür etmeye geldiklerini aktaran Öztürk, "Yaklaşımları çok değerli bir hareket. Bu hareketin bütün vatandaşlar tarafından yapılmasını istiyoruz. Özellikle Dicle Nehri kenarında bulunan ister leylek, ister kırlangıç olsun, bu hayvanlar buraya konup, göçüyor. Bu geçiş döneminde bu kuşlara sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:44
  1. Bismil
  2. Firma
  3. hazır beton
  4. iş durdurma
  5. kırlangıç
  6. yuva

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parlamento kritik yasayı onayladı! Rusya çekiliyor
    1. Parlamento kritik yasayı onayladı!..
    2. Mardin’de dijital dönüşüm, e-ticaret..
    3. ANALİZ- Gürcistan'daki protestocuların..
    4. Aile boyu torbacılar
    5. Beşiktaş’ta transfer hamleleri başlıyor
    6. Protestocular Hong Kong'un G20..
    7. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    8. Suriye’de şehit olan uzman onbaşı..
    9. MKE Ankaragücü'nde kongre kararı
    10. Antalya’da 2 metre boyunda köpek..
    11. Gerilim tırmanıyor, F-35'ler..
    12. Akar: "Terörle mücadele hem yurt..
    13. Spot piyasada elektrik fiyatları
    14. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma..
    15. Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    16. Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit..
    17. Bursalı Espor takımı, Avrupa ligi..
    18. Fener Ol’da SMS adedi 1.6 Milyonu geçti
    19. Gölpazarı Bilecik’in parlayan ilçesi..
    20. Yasak su ürünleri avcılığı masaya..
    21. İzmir'de fayton devri kapandı
    22. İstanbul Valiliği’nden ’İBB Başkanlığı..
    23. 1 kişinin öldüğü feci kazaya sebep..
    24. MKE Ankaragücü’nden olağanüstü kongre..
    25. "Seçim sonuçlarının nedenleri iyi..
    26. "Kushner'in planının başarılı olması..
    27. Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde’de..
    28. Siber zorba davasında sanık Orkun..
    29. Galatasaray'ın istediği Bruma'nın yeni..
    30. Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler