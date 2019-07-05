Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları Selimiye’yi doldurdu Edirne’de bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başlangıç gününde Selimiye Camii, Er Meydanı’na gelen koç yiğitlerin akınına uğradı.

Edirne’de bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başlangıç gününde Selimiye Camii, Er Meydanı’na gelen koç yiğitlerin akınına uğradı. Cuma namazı için Selimiye’yi dolduran binlerce pehlivan, dualı çayırda galip gelebilmek için dua etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabet Selimiye Camii, Kırkpınar’a gelen yiğit pehlivanlarla doldu taştı. Er Meydanı’nda, dualı çayırda güreş tutuşmadan önce Cuma namazını eda eden binlerce pehlivan, yağlı güreşlerde galip gelebilmek için dua etti.

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