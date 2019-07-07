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Kırkpınar’da yarı finalistler belli oldu

16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeye hak kazanan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık çeyrek final heyecanı yaşandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:24
Kırkpınar’da yarı finalistler belli oldu

16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeye hak kazanan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık çeyrek final heyecanı yaşandı. 2011-2012 yılları Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz, rakibi Faruk Akkoyun’u 7 dakikada yenerek, adını yarı finale yazdırdı.


658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final günü müsabakalarında, çeyrek final güreşleri tamamlandı. Er Meydanı’nda dualı çayıra çıkan 8 altın kemer adayı başpehlivan, kıran kırana güreşler yaparak, yarı finale isimlerini yazdırdı.



Son şampiyon Okulu yarı finalde


2011-2012 yılı Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun mücadelesinde gülen taraf Gürbüz oldu. Altın kemerli favori isimlerden Gürbüz, rakibini 7 dakikalık süre içerisinde tuş ederek, yendi. Kırkpınar’ın geçen seneki birincisi, son şampiyon Orhan Okulu da rakibi Mustafa Batu’yu güreşin normal süresi içinde devirdi ve adını yarı finale yazdırdı.



‘Sarı fırtına’ Kırkpınar’a veda etti


Er Meydanı’nın ‘sarı fırtına’ lakaplı 2013 ve 2017 yılları Kırkpınar birincisi İsmail Balaban, çeyrek final müsabakasının puanlama bölümünde rakibi Hamza Köseoğlu’na sürpriz bir şekilde yenilerek, Kırkpınar’a veda etti.



Yeşil Yeşil puanlamada güldü


2009 ve 2010 yılları Kırkpınar birincisi, iddialı isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil de rakibi Ünal Karaman ile çeyrek final müsabakasının normal süresinde yenişemedi. Yeşil Yeşil, puanlama bölümünde Karaman’ın geçerek yarı finale yükselen son isim oldu.



Er Meydanı’nda yarı finalistler belli oldu


Başpehlivanlık çeyrek final müsabakası sonrası yarı finale çıkan isimler ise şöyle:


“Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşil Yeşil"


Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık Yarı Final Güreşleri’nin bugün saat 15.30’da yapılacağı duyuruldu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:24
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