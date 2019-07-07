Kırkpınar’da yarı final heyecanı başlıyor 658.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda 8 başpehlivanın katıldığı çeyrek final kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 4 başpehlivan yarı final turu kurasına katıldı. 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu ile 2009-2010 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti.

2011 ve 2012 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz de başpehlivan Hamza Köseoğlu’yla yarı final heyecanı yaşanacak.

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