0553 313 94 23

Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

05 Temmuz 2019 Cuma 21:42
Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi


EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boy pehlivanların güreşleriyle başlayan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi.

Gün içinde minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.

Güreşlerde ilk gün, 2 bin 102 pehlivan mücadele etti.

Yarın büyük orta, baş altı ve baş boylarının ilk tur müsabakaları yapılacak. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk müsabakaları, yarın saat 12.00'de kura çekimi sonrası başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:42
  1. EDİRNE
  2. Kırkpınar
  3. yağlı güreş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jeremy Hunt'a "Suudi bağışı" iddiası
    1. Jeremy Hunt'a "Suudi bağışı" iddiası
    2. Akhisarspor’da 2 imza birden
    3. Uygulama noktasından kaçan otomobil..
    4. Aydın için yatırım görüşmeleri hız..
    5. Afrin'de futbol turnuvası
    6. Altınordu yeni sezon hazırlıklarına..
    7. Hatay'da otomobildeki patlama
    8. Milli futbolcu resmen Juventus'ta!
    9. Aydın MHP’den 22. yıl mesajı
    10. Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme..
    11. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    12. Şair İnce Türkiye'deki sanat..
    13. MTV ödemeleri nasıl yapılır? 2019..
    14. AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen..
    15. Almanlar aşırı sağcıları diğer..
    16. Hatay Valiliğinden CHP’li Suzan..
    17. Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı..
    18. Atletico'dan Barcelona ve Griezmann'a..
    19. Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i..
    20. Devrilen traktörün altında kalan..
    21. 21. Uluslararası Sevgi, Barış,..
    22. Alaplı’da geri dönüşüm deposunda..
    23. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    24. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    25. 21. Uluslararası Sevgi, Barış ve..
    26. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılım..
    27. Almanya'da PEGIDA'cıların Lübcke..
    28. Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim..
    29. Merih Demiral Juventus’da
    30. Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"