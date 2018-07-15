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Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Şaban Yılmaz ile Orhan Okulu karşı karşıya gelecek.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:58
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, baş boyu yarı final kura çekimi sonucunda Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz'le, Orhan Okulu da Serhat Balcı'yla eşleşti.

Baş cazgırlar Şükrü Kayabaş ve "Pele" lakaplı Mehmet Tura'nın manileriyle coşturduğu tribünleri peşrevleriyle selamlayan pehlivanlar, ardından güreşe tutuştu.

Sert el enselere sahne olan Orhan Okulu-Serhat Balcı müsabakasında iki pehlivan da sık sık hakem tarafından uyarıldı. Sert geçen mücadelede Serhat Balcı dudağından yaralandı. Ara verilen karşılaşma, Serhat Balcı'nın sağlık ekiplerince tedavisi sonrası devam etti. 

Pehlivanlar normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde Serhat Balcı pasif güreştiği gerekçesiyle iki ihtar aldı. Orhan Okulu, paçasını kaptığı rakibini kuleye doğru sürükledi. Yere düşürdüğü rakibinden puanı kapan Orhan Okulu, finale yükseldi.

ŞABAN YILMAZ KAZIĞI SÖKEREK KAZANDI

Şaban Yılmaz ile Ali Gürbüz arasındaki güreş de sert geçti. Birbirini tartan ve dalma denemeleri yapan iki pehlivan, uzun süre bu şekilde güreşti.

Ali Gürbüz, rakibi Şaban Yılmaz'ı dış kazık yan paça ile yakaladı. Ali Gürbüz'ün uzun süre ensesine bastırdığı rakibi Şaban Yılmaz, kazığı sökerek rakibinin sırtını yere getirdi.

Karara itiraz edilmesi sonrası kule hakemliği görüntüleri izledi ve Şaban Yılmaz'ı galip ilan etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:58
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