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Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek finalistleri belli oldu

658.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:13
Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek finalistleri belli oldu

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri tamamlandı. Kırkpınar’ın favori isimleri İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve son şampiyon Orhan Okulu adını çeyrek finale yazdıran isimler oldu.


2013 ve 2017 yıllarında Kırkpınar’da altın kemere uzanan ‘sarı fırtına’ lakaplı İsmail Balaban, üçüncü tur müsabakasında rakibi yine Antalyalı başpehlivan olan Mustafa Kemal Karaboğa’yı kısa sürede yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.


Başpehlivanlık üçüncü tur müsabakasında, güreşseverlerin favori isimlerinden Ali Gürbüz de rakibi genç başpehlivan İsmail Koç’u kısa sürede yenerek, çeyrek finale yükseldi.


Geçen yılın şampiyonu Başpehlivanı Orhan Okulu, üçüncü turdaki rakibi Süleyman Aykırı’ya karşı galip gelerek, altın kemer yoluna firesiz olarak devam etti.



Fatih Atlı’dan kule hakem heyetine itiraz ‘yenilmedim’


Başpehlivanlık üçüncü tur müsabakasında, 2014 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Fatih Atlı ile yine kürsünün iddialı isimlerinden Ünal Karaman ile geçen mücadele esnasında Atlı, künde oyunu ile rakibi Karaman’ı atmak isterken, oyunu tamamlayamayınca açık düşmesi sonucu kule hakem heyeti Ünal Karaman’ı galip ilan etti. Bunun üzerine Atlı ve beraberindeki antrenörleri kule hakem heyetine çıkarak, görüntüleri izlemek istedi. Merkez Hakem Komitesi görüntülerin izlenilmesine gerek olmadığı ve Karaman’ın açık galip olduğunu ilan edince, kulede kısa süreli gerginlik yaşandı.


Başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü turda genel olarak kürsüye çıkmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını devam ettirdi.


Öte yandan; çeyrek finale ismini yazdıran son 8 başpehlivanın isimleri şöyle:


“İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu.”

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:13
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