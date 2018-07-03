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Kırkpınar'da 'ağalık' tartışmaları bitmiyor!

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim, Kırkpınar'a layık bir ağa adayı ihaleye girene kadar ağalığı bırakmaya niyetinin olmadığını söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 20:45
Kırkpınar'da 'ağalık' tartışmaları bitmiyor!

Ağalık ihalesi şartlarını yerine getirmediği için Ahmet Çetin'in elinden alınan ağalık sonrası yapılan ihaleyi kazanarak yeniden güreş ağası olan Selim, Kırkpınar Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kaldığını anımsatarak, Kırkpınar'a çok emek verdiklerini anlattı.

Kırkpınar ağalığının farklı bir konu olduğunu, ağalık ihalesine bir kategori getirilmesi gerektiğini vurgulayan Selim, ağalığın almakla değil, vermekle olduğunu, bu nedenle herkesin ağalık yapamayacağını belirtti.

"Bizim amacımız, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanlarımızla hep birlikte güzel şeyler yapmak." diyen Selim, şöyle devam etti:

"AĞALIĞA LAYIK OLAN BİR ADAM GELENE KADAR VARIM"

"Bu sene de bunu en güzel şekilde yapacağız. Biz çıkarız ağalığı aslanlar gibi yaparız. Herkesin de böyle yapmasını bekleriz. Burada 10 yıl ağalık yaptım, bu yıl da varım, seneye de varım, 10 yıl da varım, ağalığa layık olan bir adam gelene kadar varım. Ağalığı çapulculara bırakmam. Adam gibi adam, güreşi seven, siyasi beklentisi olmayan bir adam olana kadar ağalığı bırakmam. Kırkpınar ağalığı vermekle olur, almakla değil. Eski ağalardan Alper Yazoğlu ağabeyim burada okul yaptırdı, ben de 3-4 okul yaptırdım. Şimdi Arnavutköy'de bir okul yaptırıyorum. Bunlar söylenecek şeyler değil ama ağalık 500 lira verdim, bin lira verdim demekle olmaz."

Bu sene Kırkpınar güreşlerinin 15 Temmuz'a denk geldiğini hatırlatan Selim, "3-5 şerefsiz darbe yaptı diye Kırkpınar'ı erteleyecek halimiz yok. Bu 657 yıllık bir tarih, böyle ufak tefek şeyle değişmez. Seçimler nedeniyle tarihi değiştirmek zorunda kalmıştık. Yoksa tarih 15 Temmuz değil 8 Temmuz idi. Ben de bu tarihte olmasını istemezdim ama madem tarih belirlendi 657 yıllık geleneği erteleyemeyiz." diye konuştu.

Kırkpınar Er Meydanı'nda pehlivanların kıran kırana, aslanlar gibi güreşmesini istediğini vurgulayan Selim, son yıllarda güreşlerin yüzde 80 istediği aşamaya geldiğini aktardı.

Bir basın mensubunun "Son yıllarda başpehlivanların hakem heyetine itirazları oluyor, Dünya Kupası'ndaki Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi burada da uygulanabilir mi?" sorusu üzerine Seyfettin Selim, benzer bir uygulamanın hakem heyeti odasında 4-5 yıldır uygulandığını ifade etti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 20:45
  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  2. Edirne
  3. Kırkpınar Ağası

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