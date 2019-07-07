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Kırkpınar'da "ağa" değişmedi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreş ağalığı ihalesini iki altın kemerli Seyfettin Selim kazandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:43
Kırkpınar'da "ağa" değişmedi

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl güreş ağalığını Trabzonlu Seyfettin Selim kazandı.

Güreşlerin devam ettiği sırada protokol tribünü önüne kurulan masada belediye encümenince ihale başlatıldı.

İhaleye uzun süredir güreş ağalığı yapan iş adamı Seyfettin Selim'den başka katılan olmadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 2020 yılının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı için ihaleyi 222 bin lirayla açtı. Seyfettin Selim ağalık bedelini 661 bin liraya kadar yükseltti.

Ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli Seyfettin Selim, Kırkpınar ağalığını severek, isteyerek yapmak isteyen ağa adayı çıkana kadar ağa olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniden ağa seçilen Seyfettin Selim, protokolle poz vermesi sonrası davul zurna ile meydanı dolaştı, seyircileri selamladı.

Son yıllarda Kırkpınar ağalığı bedelleri şöyle:

Ağalık ihale yılıİhaleyi alan ağa Ağalık bedeli
2008 Seyfettin Selim400 bin lira
2009 Seyfettin Selim250 bin lira
2010 Seyfettin Selim 322 bin lira
2011 Seyfettin Selim222 bin lira
2012 Seyfettin Selim200 bin lira
2013 Süleyman Mecek807 bin lira
2014 Seyfettin Selim522 bin lira
2015 Seyfettin Selim361 bin lira
2016 Seyfettin Selim400 bin lira
2017 (iptal edildi) Ahmet Çetin1 milyon 522 bin lira
2017 Seyfettin Selim222 bin lira
2018Seyfettin Selim 722 bin lira
2019Seyfettin Selim 661 bin lira

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:43
  1. ağa
  2. EDİRNE
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