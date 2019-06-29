Kırkpınar'a peşrevli, ciğerli, helvalı davet





EDİRNE (AA) - Edirne esnafı, kente gelen turistleri 658 yıldan beri devam eden ata yadigarı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Selimiye Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet heykeli önüne gelen pehlivanlar kol bağladı. Kırkpınar davul-zurna ekibi şefi Fahrettin Zurnacı ve ekibi Kırkpınar havaları çaldı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç, güreş öncesi pehlivanlara tava ciğer ve Osmanlı saray mutfağından Deva-i Misk helvası ikram etti.

Cazgırın mani okumasının ardından pehlivanlar heykelin önünde peşrev çekti, güreş tuttu.

Kente ziyarete gelen turistler de etkinliğe ilgi gösterdi. Esnaf, etkinliği izleyenleri kırmızı dipli mumla güreşlere davet etti.





- "Dünyayı bu efsaneye davet ediyoruz"





Bahri Dinar, yaptığı açıklamada, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin dünyanın en büyük güreş organizasyonu olduğunu söyledi.

Tarihi eserleriyle ünlü Edirne'ye gelen turistleri güreşlere davet ettiklerini belirten Dinar, "Güreşlerin arifesindeyiz. Biz esnaf da yurt içi ve yurt dışından gelecek olan turistlerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Kendilerini bekliyoruz. Biz, ciğerimizle, tatlımızla, tuzlumuzla, yatağımızla yorganımızla en iyi şekilde ev sahipliğini yapmaya hazırız. Bütün dünyayı Kırkpınar Yağlı Güreşlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Arif Meriç de pehlivanlar için lavantalı Deva-i Misk helvası yaptığını belirterek, "Bu gençler önce tuzlanacaklar ciğer ile ondan sonra lavantalı helva ile tatlanacaklar ve çimenleri saydıracaklar. Bu genç kardeşlerimizle 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne herkesi davet ediyoruz. Aman bunu kaçırmayın. Burada öyle bir heyecan var ki hem maddi hem manevi. Kardeşlerimizin çayırda ne kadar güzel güreş yaptıklarını göreceksiniz. Tüm dünyayı bu efsaneye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.