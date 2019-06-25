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Kırkpınar için Sarayiçi’nde trafik düzenlemesi yapıldı

658.

25 Haziran 2019 Salı 14:18
Kırkpınar için Sarayiçi’nde trafik düzenlemesi yapıldı

658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası’nın başlamasına az bir süre kala Edirne Belediyesi, Sarayiçi bölgesinde yaya ve araç trafiğini düzenleyen tedbirler aldı. Bu kapsamda Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Sarayiçi çevresinde 5 ayrı kontrol noktası oluşturuldu.


Edirne Belediyesi, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek 658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası süresince Sarayiçi bölgesine yaya ve araç girişinin düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için düzenlemeler yaptı. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu amaçla Saraçhane spor sahası yanı, Kanuni Köprüsü girişi, Saray Kazı Alanı girişi, Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi ve Fatih Köprüsü Adalet Kasrı arkasında 5 ayrı kontrol noktası oluşturulduğu bildirildi. Edirne Sarayı kazı alanındaki çalışmalar nedeniyle bu yıl Sarayiçi’ne Yeniimaret tarafından girişlerde zorunlu bir kısıtlama olacağının bildirildiği açıklamada, “Bu alandan Sarayiçi’ne protokol araçları, sağlık ve emniyete ait zorunlu kamu araçları ile sadece izin kartı olan başpehlivan araçları sabah 08.00-20.00 saatleri arasında alınacaktır. Bu araçlar en geç gece 01.00’de alandan ayrılacaktır. Tüm kontrol noktalarında Trafik Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontrol gerçekleştirecektir” denildi. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bu konuda haritalı ve açıklamalı bir broşür de bastırdı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:18
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