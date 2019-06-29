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Kırkpınar güreşlerinde kural değişikliği

- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan:"Kırkpınar ve yağlı güreş yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bu yıl artık puanlama kaldırıldı. Yeni uygulamaya göre 40 dakika güreş yapılacak. Eğer yenişme olmazsa ardından doğrudan hiç ara vermeden hakem, yanında taşıdığı paça bağlarını hemen pehlivanlara bağlayarak doğrudan altın puana geçilecek"- "Türkiye'ye hala saldırılar devam ediyor. Türkiye'nin anasının ak sütü gibi helal olan kendisini savunma hakkı nedeniyle almakta olduğu S-400'lere Amerika oradan çıkıp bir şeyler diyor. NATO oradan çıkıp bir şeyler diyor. Ne yapacak yani, Amerika ve NATO istemiyor diye Türkiye kendisini savunmaktan vaz mı geçecek? Elbette alacak, anasının ak sütü gibi helaldir"

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
Kırkpınar güreşlerinde kural değişikliği


EDİRNE (AA) - 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi alınan kararla puanlama sisteminde değişikliğe gidildi. Yeni sisteme göre güreşçiler 40 dakika içinde yenişemezse kazananı altın puan belirleyecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Haftası için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen güreşlere 2 bin 299 pehlivanın katıldığını hatırlatan Gürkan, "Bu yıl bu sayıyı geçerek yeni bir rekora imza atacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Gürkan, güreşlerdeki puanlama sisteminde değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Yeni sistemde 10 dakikalık puanlama bölümünün kaldırıldığını ve direkt altın puan bölümüne geçileceğini belirten Gürkan, yeni sistem hakkında şu bilgileri aktardı:

"Kırkpınar ve yağlı güreş yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bu yıl artık puanlama kaldırıldı. Daha önce pehlivanlar 30 dakika serbest güreşiyorlardı. Yenişemediği takdirde bir 5 dakika su ve yağ molası veriliyordu. Ardından paça bağları bağlanıyor ve 10 dakika puanlama güreşi yapılıyor ve ondan sonra altın puanlamaya gidiliyordu.

Yeni uygulamaya göre 40 dakika güreş yapılacak. Eğer yenişme olmazsa ardından doğrudan hiç ara vermeden hakem, yanında taşıdığı paça bağlarını hemen pehlivanlara bağlayarak, doğrudan altın puana geçilecek. Bu da güreşlerin hızını ve kalitesini arttıracak. Kıran kırana bir güreş olacağını umut ediyoruz."

Gürkan, güreşlerin yapıldığı Sarayiçi'nde trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Tunca Nehri üzerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca portatif köprü kurulduğunu da ifade etti.


- "Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar olmasıdır"


Kırkpınar Stadyumu'nun yenilenme işinin 2017 yatırım programına alınmasına rağmen seçimler, referandum gibi durumlar nedeniyle yapılamadığını, artık Türkiye'nin önünde uzun süre seçimsiz bir dönem olduğunu belirten Gürkan, demokraside yöneticilerin değişebileceğini ancak aslolanın tüm Türkiye'nin güçlenmesi için çalışılması olduğunu vurguladı.

Gürkan, Türkiye'ye çeşitli sözlü saldırıların devam ettiğini belirterek Amerika'nın ve NATO'nun açıklamalarını buna örnek gösterdi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin de konuşan Gürkan, Türkiye'nin güvenliği için S-400'lerin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'ye bu konuda kimsenin karışma hakkı olmadığını vurgulayan Gürkan, "Türkiye'ye hala saldırılar devam ediyor. Türkiye’nin anasının ak sütü gibi helal olan kendisini savunma hakkı nedeniyle almakta olduğu S-400’lere Amerika oradan çıkıp bir şeyler diyor. NATO oradan çıkıp bir şeyler diyor. Ne yapacak yani, Amerika ve NATO istemiyor diye Türkiye kendisini savunmaktan vaz mı geçecek? Elbette alacak, anasının ak sütü gibi helaldir. Bu konuda da sonuna kadar destek de veriyorum. Edirne adına da şahsım adına da destek vermeye devam edeceğiz. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar olmasıdır. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
  1. 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  2. Edirne Belediye Başkanı RecepGürkan
  3. pehlivan
  4. puanlama sistemi
  5. Rusya'dan S-400 alımı
  6. yağlı güreş

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