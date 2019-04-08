0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

Meslekten ihraç edilen eski polis memuruna 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan, meslekten ihraç edilen eski polis memuru Adem Akpınar, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görevliyken ihraç edilen polis memuru Akpınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe mahkemeye gelen belgeleri okudu.

Cumhuriyet Savcısı Halis İpek, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Uslu'nun ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Akpınar, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Suç işleyecek bir şey yapmadığını ifade eden Akpınar, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme, sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatine, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, sanık Akpınar'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan devam eden yargılaması olduğu gerekçesiyle bu suçtan dosyanın reddine karar verildiğini açıkladı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
  1. Duruşma
  2. FETÖ
  3. usulsüz dinleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den FETÖ yorumu
    1. Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den..
    2. Nevşehir Belediye Başkanı Arı, MHP’li..
    3. Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri..
    4. Başkan Aşgın ilk gün mesaisine..
    5. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi,..
    6. "Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi..
    7. Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda..
    8. İran'ın ABD'ye karşı adımı kısa..
    9. Palu Belediye BaşkanıÜnalan..
    10. Kesimoğlu mazbatasını aldı
    11. Almanlar bunu konuşuyor: İstanbul..
    12. İş bulmak için evden çıkan Necla, 14..
    13. Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra..
    14. Aşiretler ve Kabileler Meclisi,..
    15. Göz tansiyonu nasıl olur? Göz..
    16. Gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye..
    17. İstanbul’da yol kesip “drift” yapan..
    18. Diyarbakır'da dere yatağında mahsur..
    19. Hilmi Güler: “Sıradan belediyecilik..
    20. Karaköprü meclisinde yeni dönem başladı
    21. Emniyet Müdürü Artunay: “Nevşehir’de..
    22. HDP'li Bilgen mazbatasını aldı
    23. Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında..
    24. Yavuzeli’nde trafik kazası: 2 yaralı
    25. Başkan Aşgın’dan itfaiye müdürlüğü’ne..
    26. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    27. Bozyazı’da Çetinkaya mazbatasını aldı
    28. Birlikte olduğu kadınlara fotoğrafla..
    29. Netanyahu'dan Trump'a İran Devrim..
    30. Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı