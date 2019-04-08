Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan, meslekten ihraç edilen eski polis memuru Adem Akpınar, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görevliyken ihraç edilen polis memuru Akpınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe mahkemeye gelen belgeleri okudu.



Cumhuriyet Savcısı Halis İpek, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Uslu'nun ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.



Sanık Akpınar, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Suç işleyecek bir şey yapmadığını ifade eden Akpınar, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme, sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatine, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, sanık Akpınar'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan devam eden yargılaması olduğu gerekçesiyle bu suçtan dosyanın reddine karar verildiğini açıkladı.



