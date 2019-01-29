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Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görevliyken ihraç edilen komiser Emrah Uslu'nun yargılanmasına devam edildi.

29 Ocak 2019 Salı 11:05
Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davası

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Cumhuriyet savcısı Halis İpek, sanık Uslu'nun ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Uslu, savunmasında, üniversite sınavlarına girdiği gerekçesiyle savunma hazırlayamadığını ileri sürdü.

Mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre talep eden Uslu, ayrıca tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda savunma odasını daha etkin kullanabilmesi için mahkeme heyetinin ara karar oluşturmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın savunma için ek süre talebini kabul ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 25 Mart tarihine ertelendi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:05
  1. Kırklareli
  2. 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ/PDY
  4. istihbarat

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