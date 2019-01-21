Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında meslekten ihraç edilen polis memurunun yargılanmasına devam edildi.



Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaybetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan tutuklu sanık İ.G. ve avukatı katıldı.



Duruşmada, sanığın beyanlarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ve kamera ile kayıt altına alınmasına karar verildi.

Sanığın savunması, duruşmada bilirkişi tarafından kamera ile kaydedildi.



Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla devam eden duruşmada, cumhuriyet savcısı, sanık İ.G'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.



İ.G, savunmasını hazırlaması için yeteri kadar imkan ve zaman verilmediğini öne sürdü.

Hakkında hüküm verilecek olması nedeniyle hazırlıksız olsa da savunma yapacağını belirten İ.G, kendisinin masum ve suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Eski istihbarat şube müdürü İ.Ş'nin makam şoförlüğünü yaptığı dönemde verilen emirleri yerine getirdiğini ileri süren İ.G, "Örgüt adına hiçbir suç işlemedim. Amirimin verdiği emirleri hukuka uygun bir şekilde yerine getirdim." sözleriyle kendini savundu.

Mahkeme heyeti, İ.G'nin savunmasının ardından duruşmayı yarına erteledi.













