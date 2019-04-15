0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davaları

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında bir sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:54
Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davaları

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında bir sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmaların ilkinde, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görevliyken ihraç edilen tutuksuz sanık M.S.K hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin mahkemeye gelen belgeleri okuması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcılık mütalaasında, sanık M.S.K'nın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatini, ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'', ''kişisel verilerin kaydedilmesi" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

M.S.K, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kırklareli'ne takviye olarak resmi bir görevlendirme ile geldiklerini ileri süren M.S.K, istihbari görevini yerine getirdiğini ve suç unsuru oluşturacak bir davranışta bulunmadığını savundu. M.S.K, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık M.S.K'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatine, ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", ''kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


- Tüm suçlardan beraat etti

Dosyası ayrılan eski polis memuru tutuksuz sanıklardan H.Ç. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

H.Ç, savunmasında, hiçbir zaman suç işleyecek davranışta bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Dosyası ayrılan diğer tutuksuz sanık eski polis memuru H.K. da yine SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Yeltepe, gelen belgeleri okudu. Sanık H.K, avukatının mazeret bildirmesi gerekçesi ile avukatı olmadan savunma yapmak istemediğini bildirdi.

H.K'nın duruşması, 24 Haziran tarihine ertelendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:54
  1. 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Duruşma
  3. FETÖ/PDY
  4. usulsüz dinleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silifke’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 11 yaralı
    1. Silifke’de işçileri taşıyan midibüs..
    2. İki Türk işçi kayıp! Darbeci Hafter'in..
    3. "100. yılda Saraybosna, Samsun'da"..
    4. Sağanak yağmur ve dolu, Salihli'yi vurdu
    5. Üniversitesi öğrencilerinden sağlıkta..
    6. LGS başvuruları uzatıldı
    7. Dakar Rallisi Suudi Arabistan'a..
    8. Otomobil çarpan 17 yaşındaki genç,..
    9. Merkel, Sisi ile Libya ve Sudan'daki..
    10. Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davaları
    11. Emniyet kemerinin önemi bu araçta daha..
    12. Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    13. Benzin ve motorinde zam fiyatlara..
    14. Libya'da Serrac'dan AB'ye "acil..
    15. Milletvekili Ceylan’dan Aşgın’a..
    16. Düzce Belediyesinde tasarruf dönemi..
    17. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!..
    18. Sivas'ta ortalık karıştı! Kaza sonrası..
    19. 'Köpek katili' profesörden İslam'a ve..
    20. Benzin ve motorine zam geldi
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı