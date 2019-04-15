Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davaları

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında bir sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmaların ilkinde, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görevliyken ihraç edilen tutuksuz sanık M.S.K hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin mahkemeye gelen belgeleri okuması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcılık mütalaasında, sanık M.S.K'nın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatini, ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'', ''kişisel verilerin kaydedilmesi" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

M.S.K, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kırklareli'ne takviye olarak resmi bir görevlendirme ile geldiklerini ileri süren M.S.K, istihbari görevini yerine getirdiğini ve suç unsuru oluşturacak bir davranışta bulunmadığını savundu. M.S.K, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık M.S.K'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatine, ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", ''kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





- Tüm suçlardan beraat etti

Dosyası ayrılan eski polis memuru tutuksuz sanıklardan H.Ç. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

H.Ç, savunmasında, hiçbir zaman suç işleyecek davranışta bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Dosyası ayrılan diğer tutuksuz sanık eski polis memuru H.K. da yine SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Yeltepe, gelen belgeleri okudu. Sanık H.K, avukatının mazeret bildirmesi gerekçesi ile avukatı olmadan savunma yapmak istemediğini bildirdi.

H.K'nın duruşması, 24 Haziran tarihine ertelendi.