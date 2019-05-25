Kırklareli'ndeki balık ölümleri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerine ilişkin, "Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, sürekli aktif durumda olan ve kapasitesi yeterli bir arıtma tesisine sahiptir. Arıtma tesisinden bırakılan su, doğa ve insan yaşamı için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır." dedi.

Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeytan Deresi'nde 21 Mayıs'ta meydana gelen balık ölümleriyle ilgili konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Konunun, ilgili makamlarca ele alındığını ve gerekli soruşturmaların başlatıldığını ifade eden Ilık, valilik tarafından da titizlikle araştırıldığını aktardı.

Bazı basın kuruluşlarındaki "Kirliliğin meydana gelmesinde Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin veya faaliyet gösteren bir firmanın ihmal ya da kastının olabileceği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ilık, şöyle devam etti:

"Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, sürekli aktif durumda olan ve kapasitesi yeterli bir arıtma tesisine sahiptir. Arıtma tesisinden bırakılan su, doğa ve insan yaşamı için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Arıtma tesisinden çıkan tüm atık su analiz sonuçları 2 saatlik ve 24 saatlik numune alımlarında, özellikle pH ve kimyasal oksijen ihtiyacı başta olmak üzere tüm parametreler, limit değerlerinin altındadır. Arıtma tesisinden bırakılan su, doğa ve insan yaşamı için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Konuyla ilgili çalışmalar tamamlanmadan basında yer alan haberlerde, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin adının geçmesi, konunun yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalkınmayı önemsediğimiz kadar doğamızın korunmasını ve toplum sağlığını da önemsiyoruz."

Ilık, süreci yakında takip ettiklerini, herhangi bir ihmal ya da kasıt durumu söz konusu ise böyle bir olayın bir daha yaşanmaması adına gerekenleri yapacaklarını sözlerine ekledi.



