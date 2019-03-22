Kırklareli’nde"İstihdam Seferberliği” tanıtılmaya başladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı da "İstihdam Seferberliği”nin Kırklareli’de etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışmalarını başlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla, 25 Şubat Pazartesi günü TOBB’da; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da aralarında bulunduğu 7 bakanın katılımıyla "İstihdam Seferberliği 2019" Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı da "İstihdam Seferberliği”nin Kırklareli’de etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan afişler merkez ilçenin değişik noktalarında faaliyet gösteren esnafların dükkan camlarına asıldı. Ayrıca Kırklareli merkez ilçenin değişik noktalarındaki ilan panolarına da “İstihdam Seferberliği” ile ilgili görselleri koyularak vatandaşların "İstihdam Seferberliği” konusunda hassasiyet oluşturmalarına katkıda bulunuldu.

“İstihdam Seferberliği’ne herkesin hassasiyet göstermesini bekliyoruz"

Herkesi İstihdam Seferberliği’ne destek vermeye davet eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, “Cumhurbaşkanımızın İstihdam Seferberliği çağrısı üzerine üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ’Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla ’İstihdam Seferberliği 2019" Programı’nı başlattı. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da aralarında bulunduğu 7 bakanımızın katılımı ile 25 Şubat 2019 Pazartesi günü TOBB’da düzenlenen ’İstihdam Seferberliği 2019’ Bilgilendirme Toplantısı ile birlikte Kırklareli’de çalışmalarımızı başlattık. Yerel ve ulusal basınımızın katılımı ile basın açıklaması yaptık. Oda olarak bastırdığımız afişlerimizi merkez ilçenin değişik noktalarında faaliyet gösteren esnafların dükkan camlarına asılarak vatandaşlarımızın bilgilenmeleri sağlandı. Ayrıca Kırklareli merkez ilçenin değişik noktalarındaki ilan panolarına da ’İstihdam Seferberliği’ ile ilgili görsellerimizi koyarak vatandaşlarımızın İstihdam Seferberliği konusunda hassasiyet oluşturmalarına katkıda bulunmak istedik. Başlatılan bu ’İstihdam Seferberliği’ne tüm Kırklareli esnafımızı destek vermeye davet ediyorum” dedi.