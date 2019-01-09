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Kırklareli'nde yoğun kar

Kar yağışı, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:21
Kırklareli'nde yoğun kar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Kentin yüksek kesimlerinde aniden başlayan yağış, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda zaman zaman tipi şeklinde devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 10, Kofçaz'da 8, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 5 santimetreye ulaştı.

Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın etkisini kaybetmesinin ön görüldüğünü belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:21
  1. kar
  2. tipi
  3. yağış

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