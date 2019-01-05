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Kırklareli'nde yoğun kar

Yoğun kar yağışı nedeniyle Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı 21 köy yolu ulaşıma kapandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:39
Kırklareli'nde yoğun kar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yoğun kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksarken Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda birçok araç mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 21 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Ekiplerin yol açma çalışmalarını, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yürüttüğünü ifade eden Kuşoğlu, 30'a yakın ekibin çalışmaları sürdürüğünü anlattı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu bölgede, kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:39
  1. kar
  2. trafik
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