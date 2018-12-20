THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kırklareli'nde suç örgütü davası

Kapatılan özel bir tıp merkezinde, çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterildiği, doktorların diplomalarının kiralanarak merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırıldığı, hasta muayenesi, ameliyat, tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterilerek SGK'nın dolandırıldığı iddiasıyla 34 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme heyeti, 18 sanığın savunmasının tamamlandığı duruşmayı erteledi

20 Aralık 2018 Perşembe 18:34
Kırklareli'nde suç örgütü davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kapatılan özel bir tıp merkezinde, çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterildiği, doktorların diplomalarının kiralanarak merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırıldığı, hasta muayenesi, ameliyat, tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterilerek SGK'nın dolandırıldığı iddiasıyla 34 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tıp merkezi sahibi M.U'nun da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, bir önceki celseye katılmayan sanıkların savunmaları alındı.

Sanık çocuk doktoru I.İ, savunmasında, usulsüz hiçbir işlemde bulunmadığını ileri sürdü. Tıp merkezinde acilde görev yaptığını ifade eden I.İ, çocuk hastaların tedavileriyle ilgilendiğini, diğer branşlarda yoğun olması durumunda bazen yetişkin hastaları da muayene ettiğini söyledi.

Hiç kimseye kaşesini kullandırmadığını öne süren I.İ, kimseyi muayene etmeden de reçete düzenlemediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, 18 sanığın savunmasının tamamlandığı duruşmayı, diğer sanık ve bazı tanıkların dinlenilmesi için 26 Mart 2019'a erteledi.

Eski Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya tarafından hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, 34 sanık hakkında "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", 4 sanık için ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarından hapis cezaları talep ediliyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:34
  1. 1. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. suç örgütü
  3. tıp merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."
    1. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    2. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    4. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
    5. Türkiye-İran İş Forumu
    6. Peynir satın alırken...
    7. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
    8. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    9. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    10. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
    11. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
    12. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
    13. Horlama ve ağız kokusu
    14. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    15. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    16. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
    17. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
    18. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
    19. 3'lü çete toplandı! Zirvede dikkat..
    20. "Artı İstihdam Hizmet Noktası" programı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'