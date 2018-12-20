Kırklareli'nde suç örgütü davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kapatılan özel bir tıp merkezinde, çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterildiği, doktorların diplomalarının kiralanarak merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırıldığı, hasta muayenesi, ameliyat, tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterilerek SGK'nın dolandırıldığı iddiasıyla 34 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tıp merkezi sahibi M.U'nun da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, bir önceki celseye katılmayan sanıkların savunmaları alındı.

Sanık çocuk doktoru I.İ, savunmasında, usulsüz hiçbir işlemde bulunmadığını ileri sürdü. Tıp merkezinde acilde görev yaptığını ifade eden I.İ, çocuk hastaların tedavileriyle ilgilendiğini, diğer branşlarda yoğun olması durumunda bazen yetişkin hastaları da muayene ettiğini söyledi.

Hiç kimseye kaşesini kullandırmadığını öne süren I.İ, kimseyi muayene etmeden de reçete düzenlemediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, 18 sanığın savunmasının tamamlandığı duruşmayı, diğer sanık ve bazı tanıkların dinlenilmesi için 26 Mart 2019'a erteledi.

Eski Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya tarafından hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, 34 sanık hakkında "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", 4 sanık için ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarından hapis cezaları talep ediliyor.



