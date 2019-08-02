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Kırklareli’nde paramotor düştü: 1’i ağır 2 yaralı

Kırklareli’nin İğneada beldesinde paramotor düşerken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:40
Kırklareli’nde paramotor düştü: 1’i ağır 2 yaralı

Kırklareli’nin İğneada beldesinde paramotor düşerken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bağlı İğneada beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize paramotor düştüğü bilgisi üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalarda Kanara mevkisinde Z.T. tarafından kullanılan motorlu paraşütün kıyıdan 50 metre uzaklıkta denize düştüğü ve yanında yolcu olarak bulunan M.A. isimli şahısla birlikte yaralandığı tespit edildi. Aile Sağlığı Merkezine getirilen yaralılara ilk müdahaleleri yapılırken durumu ağır olan M.A., Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:40
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