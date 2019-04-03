0553 313 94 23

Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak

AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:23
Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti ve MHP tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla Kırklareli İlçe Seçim Kurulunca oluşturulan komisyon toplandı.

Komisyon tarafından belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:23
  1. oy
  2. sandık
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mazbatasını alan AK Partili Aslan görevine başladı
    1. Mazbatasını alan AK Partili Aslan..
    2. Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı..
    3. Batman’da toprak kayması tedirginliği
    4. AK Parti ve MHP itiraz ettiği ilde..
    5. İstanbul’da 19 ilçede oylar sayılıyor
    6. Brunei'de şeriata geçildi | Brunei..
    7. Öğrencilere "bilinçli tüket bilinci..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'ler..
    9. “Sınırdaki İnsanlar” İKÜ’de
    10. Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir..
    11. Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu..
    12. Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
    13. Öğrencisi tarafından öldürülen müdür..
    14. Kuran-i Kerim tilaveti ile göreve..
    15. Uluslararası Polis Futbol..
    16. Özyiğit mazbatasını aldı
    17. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    18. İngiltere’de hizmet sektörü daraldı
    19. Artvin Belediye Başkanı Demirhan..
    20. Evde dudak kremi yapmak mümkün mü?
    21. 2019 yerel seçim sonuçları
    22. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    23. Malatya'da balık avı yasağı başladı
    24. 3 gündür aranan minik Fatih'ten..
    25. Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya..
    26. Balıkesir Ticaret Odası’ndan..
    27. Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı..
    28. TSB Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası..
    29. n11.com ve ABC Mobilya iş birliği
    30. GÜNCELLEME - İstanbul'da bazı..
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”