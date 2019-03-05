Kırklareli'nde öğrenci yurdunda yangın
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor05 Mart 2019 Salı 23:25
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ndeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu itfaiyeye bildiren görevliler, öğrencileri yurttan tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Olay yerinde tedbir amaçlı sağlık ekipleri de bekletiliyor.
YORUM YAZ