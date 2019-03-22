Kırklareli’nde kartpostallık gün batımı KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Demircihalil köyünde gün batımında kızılla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntü oluştudtu.

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Demircihalil köyünde gün batımında kızılla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntü oluştudtu.

Kırklareli Demircihalil köyünde akşam saatlerinde güneşin batışı esnasında oluşan görsel şölen ilgi odağı oldu. Kızıla bürünen gökyüzü izleyenlere doyumsuz manzara sundu. Güneşin batmasıyla birlikte gün yerini karanlığa bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.