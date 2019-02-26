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Kırklareli'nde kar yerini güneşe bıraktı

Kırklareli'nde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı etkisini yitirdi.

26 Şubat 2019 Salı 10:36
Kırklareli'nde kar yerini güneşe bıraktı

 Kırklareli'nde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı etkisini yitirdi.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 4 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinde, ulaşıma kapanan 27 köy yolu ile verici istasyonuna giden bir yol, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, güneşli geçecek günün ardından yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:36
  1. Kırklareli
  2. kar
  3. ulaşım
  4. yol

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