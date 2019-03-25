Kırklareli’nde kaçak kazı iddiası Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şahıs gözaltına alındı.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Vize-Balkaya köyünde, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye attığı sırada 1’inci derece sit alanı içerisinde İ.İ., A.D., K.K. ve Ş.A. isimli şahısları kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili olarak şüpheliler gözaltına alınırken, olayda 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balta ve diğer malzemelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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