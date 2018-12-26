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Kırklareli'nde FETÖ'nün "adliye yapılanması" davasında karar

Dava dosyasından tefrik edilen aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilenlerin ve itirafçının da bulunduğu 9 sanıktan 6'sına çeşitli oranlarda hapis cezası verildi, 3 sanık beraat etti

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:49
Kırklareli'nde FETÖ'nün "adliye yapılanması" davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''adliye yapılanması'' dosyasından ayrılan aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilenlerin ve itirafçının da bulunduğu 9 sanıktan 6'sına çeşitli oranlarda hapis cezası verildi, 3 sanık beraat etti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.V, H.U, İ.U, M.E.D, K.Ö, O.G, Ö.A, Y.G ve E.Ç. ile avukatları katıldı.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcılık mütalaasında, A.V, H.U, O.G, Y.G ve E.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", İ.U'nun "silahlı terör örgütü kurmak", ayrıca sanıklardan O.G ve Y.G'nin "dolandırıcılık" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, M.E.D, K.Ö ve Ö.A'nın tüm suçlardan beraatlerini istendi.

Sanık Y.G, savunmasında, örgüte ilişkin bildiği her şeyi savcılık ve mahkeme huzurunda anlattığını söyledi.

17-25 Aralık sürecinden sonra da FETÖ terör örgütünün sohbet toplantılarına katıldığını kabul eden Y.G, dini duygular hissettiği gerekçesiyle ilmihal sohbetlerinde bulunduğunu savundu.

Fakir öğrencilere burs verilmesi için para yardımı da yaptığını kabul eden Y.G, yaptığı yardımlar ve katıldığı toplantılardan dolayı terör örgütü üyeliği ile suçlandığını belirtti.

Y.G, eylemlerinin hiçbirinde suç unsurunun bulunmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Diğer sanıklarında savunmalarının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin kararı açıkladı.

Yeltepe, kararda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar A.V ve Y.G'nin 3 yıl 1 ay 15'er gün, H.U'nun 2 yıl 1 ay, O.G'nin 6 yıl 3 ay, E.Ç'nin 6 yıl 10 ay 15 gün, "silahlı terör örgütü kurmak" suçundan İ.U'nun 6 yıl 3 ay, ayrıca "dolandırıcılık" suçundan sanıklardan O.G'nin 2 yıl 6 ay ve Y.G'nin 2 yıl 6 ay hapis cezası ile adli para cezasına hükmedildiğini açıkladı.

Öte yandan Yeltepe, M.E.D, K.Ö ve Ö.A'nın hakkındaki tüm suçlardan beraatine karar verildiğini bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:49
  1. 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Adliye yapılanması
  3. FETÖ

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