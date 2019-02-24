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Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Demirköy ilçesinin ardından Kofçaz ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi- Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 40 santimetreye ulaştı

24 Şubat 2019 Pazar 23:39
Kırklareli'nde eğitime kar engeli

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin ardından, Kofçaz ilçesinde yarın eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de idari izinli olduğu ifade edildi.

- Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde, kar yağışı etkisini tipi şeklinde sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

-Üşümesin diye köpeğin üzerini örtmüşler

Soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

İstasyon Caddesi'nde bir sokak köpeğinin üzerine polar örtü ile örtüldüğü gözlendi. Kim tarafından örtüldüğü bilinmese de sokak köpeğine sahip çıkılan hareket yürekleri ısıttı.

Vatandaşlar sokak köpeğinin kar altında uyumasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar kalınlığı Demirköy'de 40, Kofçaz'da 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 15 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede kar yağışı ve tipi nedeniyle ise birçok araç yolda kaldı. Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kar yağışının bölgede yarına kadar etkili olmasının bekleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 23:39
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