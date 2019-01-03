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Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Demirköy ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

03 Ocak 2019 Perşembe 21:15
Kırklareli'nde eğitime kar engeli

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçede eğitime ara verildiğini söyledi.

Kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 21:15
  1. eğitim
  2. kar
  3. yağış

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