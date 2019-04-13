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Kırklareli'nde Bahçeşehir Koleji tanıtım toplantısı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: - "Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürme gayreti içerisindeyiz. Dünya çapında uluslararası arenalarda yarışabilecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz"

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:24
Kırklareli'nde Bahçeşehir Koleji tanıtım toplantısı

KIRKLARELİ (AA) - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürme gayreti içerisindeyiz. Dünya çapında uluslararası arenalarda yarışabilecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yücel, eğitim kurumunun tanıtımı amacıyla Kırklareli'nde düzenlenen toplantıda, Bahçeşehir Koleji'nin kentte en kısa sürede açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaliteli eğitimin, her çocuğun hakkı olduğunu, bu anlayış ve kültürle hareket ettiklerini belirten Yücel, Kırklareli'ne ciddi yatırımlar yapmayı istediklerini kaydetti.

Kırklareli'nde 15 milyonluk bir yatırım yaptıklarını anlatan Yücel, "Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürme gayreti içerisindeyiz. Dünya çapında uluslararası arenalarda yarışabilecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Kırklareli'nin eğitime olan düşkünlüğünü biliyoruz. Ama Kırklareli, Türkiye'deki eğitim sıralaması arasında hak ettiği yerde değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi bir seviyeye geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kolej hakkında bilgiler veren Yücel, yaptıkları tek işin eğitim olduğunu vurguladı. Türkiye'de çok sayıda kampüslerinin olduğunu aktaran Yücel, şöyle konuştu:

"Bu kampüsler, Türkiye'nin sadece gelişmiş illerinde değil, her yerde. Doğu, batı, güney, kuzey, Diyarbakır, Bismil, Van, Urfa'dan Batı'ya kadar her noktada varız. Kırklareli'ne aslında gelmekte geç kaldık ama nasip bugüneymiş. Başarılıyız. Daha iyi olma gayreti içerisindeyiz. Ama bizim bir hedefimiz, hayalimiz var. Hedefimiz ve hayalimiz dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri olmak. Elbette, Türkiye'de iyi olmak önemlidir ama artık biz evrensel ve uluslararası ligde başarılı olmalıyız. Türkiye'nin markası olmalıyız. Eğer siz eğitim kurumu olarak dünyada bir marka olursanız, yaratabilirseniz ülkenin gelişmiş düzeyi de ona göre belli olacaktır."

Yücel, tüm dünyaya açılmaya özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.


- "Dünyanın dönüşümünü iyi anlamak gerekiyor"


Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise dünyanın dönüşümünü iyi anlamak gerektiğini söyledi.

Bahçeşehir Koleji'nin Kırklareli'nde açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bilgin, Kırklareli'nin eğitim kenti olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Bilgin, "Bugün özel hastanesi olmayan nadir illerden biriyiz. Özel okulu olmayan nadir illerden biriydik, artık onu açıyoruz" dedi.

Özel hastane ve okulların önemine değinen Bilgin, "Dünyanın dönüşümünü iyi anlamak gerekiyor. Dünyayı anlamanız için de, dünyayı bilmeniz gerekiyor. Bunun içinde gezip görmeniz gerekiyor. Ben 57 ülke gezdim. Bu nedenle dünyayı iyi algılıyor ve biliyorum. Bahçeşehir Koleji'ni de bu açıdan çok önemsiyorum. Bahçeşehir Koleji, eğitime ciddi katkı sağlamakta. Kentimize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Türkiye'nin her yerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da çalışmalar hakkında teknik bilgiler verdi.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 16:24
  1. Bahçeşehir
  2. kolej
  3. tanıtım

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