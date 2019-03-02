0553 313 94 23

Kırklareli’nde 62 bekçi göreve başladı

Kırklareli merkez ve ilçelerdeki Çarşı ve Mahallelerde görev yapacak 62 bekçi, törenle göreve başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:54
Kırklareli’nde 62 bekçi göreve başladı

Kırklareli merkez ve ilçelerdeki Çarşı ve Mahallelerde görev yapacak 62 bekçi, törenle göreve başladı.


İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda Kırklareli merkez ve ilçelerdeki çarşı ve mahallelerde görev yapacak Bekçiler için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Kırklareli merkez ve ilçelerde toplam olarak 62 bekçinin Çarşı ve Mahallelerde görev yapacağını ifade etti.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin’de, tüm bekçilerin üzerinde büyük bir sorumluluk olacağını ifade ederek, “772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca son dönemde gerçekleştirilen istihdamlarla yeniden işlerlik kazandırılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 2008 yılında yapılan değişiklikle Emniyet Hizmetleri sınıfına aktarılan Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin, önümüzdeki dönemde de kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerimize yardımcı mahiyette daha yoğun ve aktif şekilde görev yapmaları amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Sayın İçişleri Bakanımızın da büyük destekleriyle İl genelinde 62 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, bugün eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamıştır. Kendileri çok büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Şimdiden hepinize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Çarşı ve mahallelerde görev yapacak 62 bekçinin 23’ü il merkezinde, 15’i Lüleburgaz ilçesinde, 4’ü Babaeski, 4’ü Vize, 7’si Pınarhisar, 4’ü Demirköy, 3’ü Pehlivanköy, 2’sinin de Kofçaz ilçesinde görev yapacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne başsağlığı
    1. Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne..
    2. Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde
    3. Kuzey Kore’de bir grup geçici hükumet..
    4. PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu
    5. Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik..
    6. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    7. İnekleri elektrik çarptı
    8. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    9. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    10. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    11. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    12. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    13. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    14. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    15. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    16. Mehmet Tosun turizmcilerle bir araya..
    17. TSK son dakika haberleri askerlik 9..
    18. Kadınlar sordu,Dr.Mehmet Nil Hıdır..
    19. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    20. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    21. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    23. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    24. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    25. (Özel) Milli savunma sanayi..
    26. Joker operasyonunda 7 tutuklama
    27. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    28. Guti'den transfer hamlesi! Real..
    29. Lionel Messi geri döndü
    30. Enerji Bakanı ile Aile Bakanı..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı