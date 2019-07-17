Kırklareli'nde 57 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 7 grubu tespit etti.

Ekipler, Irak, Fas, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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