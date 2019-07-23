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Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

23 Temmuz 2019 Salı 12:14
Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesi, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Şükrüpaşa köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.

Ekipler, Irak, İran, Afganistan ve Filistin uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:14
  1. düzensiz göçmen
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