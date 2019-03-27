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Kırklareli'nde 276 bin seçmen oy kullanacak

Kırklarelililer 947 sandıkta il, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri ve muhtarlar için oy verecek

27 Mart 2019 Çarşamba 12:48
Kırklareli'nde 276 bin seçmen oy kullanacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 276 bin 33 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

947 sandığın kurulacağı Kırklareli'nde belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde belediye başkanlarını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 14 bin 342 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kırklareli'nde 376 bin 33 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kırklareli'nde seçmen sayısı 14 bin 342 arttı.

Kırklareli'nde kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime 9 sandık arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 938 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 947 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Lüleburgaz'da

Kırklareli'nde en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Lüleburgaz.

114 bin 61 kayıtlı seçmenin bulunduğu Lüleburgaz'da 365 sandık kurulacak.

Lüleburgaz'dan sonra ikinci sırada 246 sandık ve 72 bin 489 seçmenle kent merkezi, üçüncü sırada da 134 sandık ve 38 bin 950 seçmenle Babaeski ilçesi geliyor.

En az sandık ve seçmen sayısıyla 15 sandık ile Pehlivanköy, 2 bin 87 seçmen ile Kofçaz olacak.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı:Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Babaeski 13438 bin 950

Demirköy 32 7 bin 174

Merkez 24672 bin 489

Kofçaz 182 bin 87

Lüleburgaz 365114 bin 61

Pehlivanköy153 bin 215

Pınarhisar5214 bin 780

Vize 8523 bin 277

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:48
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