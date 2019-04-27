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Kırklareli’nde 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 27 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:33
Kırklareli’nde 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 27 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.


Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için kısa sürede operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, Irak ve Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:33
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