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Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:04
Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar, Devletliağaç köyleri ve Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köylerinde Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan gruplar olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan ve Fas uyruklu 19 kişiyi yakaladı.

Operasyonda, Kofçaz ilçesinde yakalanan 7 Afganistan uyruklu göçmenin, jandarma komutanlığındaki işlemleri sırasında, Bulgaristan polisleri tarafından darbedilerek Türkiye sınırlarına zorla gönderildikleri iddiasında bulundukları öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:04
  1. Göçmen
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