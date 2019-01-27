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Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen daha yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Ocak 2019 Pazar 11:17
Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen daha yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

3 grup oldukları tespit edildi

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. 

Ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 kişiyi yakaladı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:17
  1. Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü
  2. düzensiz göçmen

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