0553 313 94 23

Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

Kırklareli’de dün sabah saat 10.

29 Mart 2019 Cuma 02:26
Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

Kırklareli’de dün sabah saat 10.30’dan beri kayıp olan 11 yaşındaki Zeynep Esin isimli kız çocuğu ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede talihsiz minik kızın başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Twitter hesabından katil ya da katillerin bir an evvel yakalanacağını söyledi.


Olay bu gece saat 01.00 sıralarında ortaya çıktı. Dün sabah saat 10.30 sıralarında Zeynep Esin’in ailesi, polise kızlarının kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmada bu gece saat 01.00 sıralarında Bademlik mahallesinde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğu buldu.



Tuğla ile başına vurulmuş halde bulundu


Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede başına tuğla ile vurulduğu tahmin edilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ise talihsiz kızın sabah kayıp ihbarında bulunulan 11 yaşındaki Zeynep Esin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.



"Zeynep’in katilleri en kısa sürede bulunacaktır"


Öte yandan Kırklareli Valisi Osman Bilgin de sosyal medya hesabından "11 yaşındaki Zeynep isimli kız çocuğumuz maalesef ölü olarak bulunmuş olup, başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkının başı sağolsun. Zeynep kızımızın katil yada katilleri en kısa sürede bulunacaktır." paylaşımında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 02:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Başörtülülere hakaret eden şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
    1. GÜNCELLEME - Başörtülülere hakaret..
    2. CENTCOM'da görev değişimi
    3. Seyhan Nehri’ne düşen adamı..
    4. Başkent’te nişanlı komiser..
    5. Nişanlı komiser yardımcısı çiftin..
    6. Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü..
    7. Washington'da "Orta Doğu'da Akademik..
    8. Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
    9. "Hollanda-Türkiye arasında ticarette..
    10. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop..
    11. Kayıp kız çocuk ölü bulundu
    12. Almanya Suudi Arabistan'a silah..
    13. İsrail askerleri Gazze'de 5..
    14. BBC yalan haber yaptığını kabul etti!
    15. Trabzon'da çatı yangını
    16. Fenerbahçe İtalya'da kazandı! Liderlik..
    17. Bakan Soylu açıkladı: Yakında tamamen..
    18. KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü
    19. BBDSO'dan "Beethoven 9. Senfoni"..
    20. Venezuela krizine bir ülke daha..
    21. AVM’deki bombalı saldırı girişiminde 4..
    22. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    23. İsveç Meclis Başkanından Stockholm..
    24. Organik ürünler PTT kargoyla..
    25. Vali Akbıyık, taziye evi, Kur’an kursu..
    26. Bakan Soylu: 318 bin 500 kişi geri döndü
    27. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat!
    28. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    29. Guaido'ya vurulan darbe ABD'lileri..
    30. 3 saat sonra intihardan vazgeçti
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak