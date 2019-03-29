Kırklareliler küçük Zeynep’in katil zanlısı için idam istedi

Kırklareli’nde ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin’in katil zanlısı için mahalle sakinleri idam istedi.

Kırklareli’de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için bir araya gelen mahalle sakinleri, yaşanan olaya tepki gösterdi. Katil zanlısı için idam isteyen mahalleli, "Burası Kırklareli merkez, Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyoruz.Öncelikle burada uyuşturucuyu bitirmek istiyoruz. Uyuşturucunun getirdiği sorunlar itibariyle bir kızımızı kaybettik. Zeynepler ölmesin diyoruz. Sizden başka kimsemiz yok size sesleniyoruz sayın Cumhurbaşkanım. Biz bugün varsak Zeynep için varız. Yarın başka Zeyneplerin canı yanabilir. Biz bu uyuşturucuya hayır diyoruz. Bu uyuşturucuya sizler engel olun.Bizler de sizlere halk olarak yardım edeceğiz" dedi.