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Kırklareli'deki FETÖ/PDY davaları

Aralarında cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de olduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan 7 polis memurunun yargılanmasına devam edildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
Kırklareli'deki FETÖ/PDY davaları

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, aralarında cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de olduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan 7 polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli polis memurları H.A.Ö, İ.Ç, M.D, M.Ü.Y, M.E, İstanbul İstihbarat Şubesi'nde görevli eski polis memuru H.Y, emekli polis memuru S.D'nin ile avukatları katıldı.

Ayrı ayrı görülen duruşmalarda, sanık S.D. hakkında mahkemeye gelen belgeler okundu.

S.D, savunmasında, suç işlemediğini iddia etti.

Yaptığı her bir işlemin usulüne uygun olduğunu savunan S.D, ilk duruşmalarda da usulsüz yapıldığını bildiği her şeyi anlattığını ileri sürdü.

Beraatini isteyen S.D, ek savunma için süre talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da ek savunma süresi talep etti.

Cumhuriyet savcısı Halis İpek, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

İpek, mütalaada sanıklar M.D ve M.E'nin "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", H.A.Ö'nün "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", S.D'nin "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", İ.Ç'nin "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "konut dokunulmazlığını ihlal", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", M.Ü.Y'nin "haksız arama", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "silahlı terör örgütü kurmak", H.Y'nin "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı Ayşe Sönmezler, sanıklara esas hakkında mütalaaya karşı ve ek savunma hazırlamaları için süre vererek, duruşmaları erteledi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
  1. 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ/PDY
  3. usulsüz dinleme

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