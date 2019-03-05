Kırklareli’de yol ortasında ceset bulundu

Kırklareli’de yol ortasında öldürülmüş halde bulunan şahsın kamyonetten düşme anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Asilebyli köyünde meydana geldi. İddiaya göre pazarcılık yapan Okan A., yanında çalıştırdığı Ö.M. ile birlikte pazara gitti. Daha sonra eve dönmeyen Okan A.’dan bir daha haber alınamadı.







Yol ortasında ceset bulundu

Daha sonra gelen bir ihbarda yol ortasında ceset olduğu bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde cesedin Okan A.’ya ait olduğu belirlenerek, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Ö.M.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu sürede köyde bulunan vatandaşlar da Ö.M’nin evine yürümesi üzerine gergin anlar yaşandı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri kalabalığı yatıştırdı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Ö.M. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Okan A. cenaze namazının ardında son yolculuğuna uğurlandı.







Dehşet görüntüler ortaya çıktı

Silahla vurulan Okan A.’nın kamyonet kasasında taşındığı sırada düşüp yolun ortasına savrulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ceset kamyonet kasasından düştükten kamyonun hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.