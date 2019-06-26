Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan 6 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Vize’nin Kıyıköy beldesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullandığı iddia edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda; M.A., A.A., A.B., B.D., A.K. ve Ö.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 17 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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