Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı Kırklareli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Kırklareli’nin Vize ilçesinde bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan araştırmada 158 gram esrar ele geçirildi.

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