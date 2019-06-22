0553 313 94 23

Kırklareli’de trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:25
Kırklareli’de trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Özge K. ambulansla Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza, saat 08.30 sıralarında Lüleburgaz Durak Mahallesi Alacaoğlu yolu üzerinde meydana geldi. 39 LT 643 plakalı otomobille seyir halinde olan Ali K. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu Ali K. ile yolcu koltuğunda oturan Özge K. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özge K. buradan ambulansla Edirne’deki Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Arabaya giren yavru kedi gurbetçi aileye zor anlar yaşattı
    1. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    2. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    3. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    4. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    5. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    6. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    7. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    8. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    9. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    10. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    11. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    12. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    13. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    14. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    15. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    16. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    17. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    18. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    19. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    20. Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy..
    21. İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını..
    22. ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını..
    23. YKS maratonu öncesi adaylara "verimli..
    24. "Kumpas davalarının başlama tarihi, 15..
    25. İlk tematik müzik üniversitesi..
    26. Plaj hentbolunda gözler Avrupa..
    27. Ambulans bu defa doktoru ameliyata..
    28. Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursları’na ilgi
    29. Türk profesöre ABD'deki dahiler..
    30. "Türklerin bileğinden herkes korksun"
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!