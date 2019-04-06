Kırklareli’de sayım bitti, Kesimoğlu 112 farkla kazandı

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nde yapılan itirazların ardından 3 gün süren oy sayım işlemi tamamlandı. 112 oyla Bağımsız Aday Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimi kazandı.

Kırklareli’de MHP ve AK Parti’nin itirazlarının kabul edilmesinin ardından 3 gün süren oy sayma işlemi saat 17.35’te sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Bağımsız Aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 112 farkla seçimin galibi oldu.

Sayım işleminin ardından Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandere, yaptığı açıklamada, "Kırklareli’nin iradesi bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu göstermiştir. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve Kırklareli için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Sayım sonucunda bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, toplam geçerli 45 bin 645 oyun 17 bin 32’sini, MHP adayı Derya Bulut ise 16 bin 920’sini almıştır. Toplam 112 fark ile bağımsız aday Kesimoğlu yarışı önde tamamlamıştır" şekline konuştu.

Sayımın ardından Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Derya Bulut ve Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli Adliye Sarayı önünde açıklamalarda bulundu.

“Siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık"

Oy sayım işleminin ardından Kesimoğlu ile Bulut adliye önünde birbirlerini tebrik etti.

Başarılarının sevgi olduğunu ifade eden Kesimoğlu, "Sevgi etrafından toplandık ve buluştuk. Çok çalıştık. Bir tarafta Cumhur İttifakı vardı, bir tarafta ise Millet İttifakı vardı. Siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık. Burada aldığımız sonuç sadece Kırklareli belediye başkanlığı seçilmesine ilişkin bir sonuç değil, Kırklareli’nin demokrasi anlayışının Türkiye’ye örnek olabilecek bir fotoğrafını ülke kamuoyunun önüne sunmuş olduk" dedi.

"Başkanım büyük bir zafer kazandı"

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Derya Bulut ise, "Başkanım büyük bir zafer kazandı, bende bu seçimi kaybettim. Siyaset çok zor bir şey. Şimdi sabırsızlıkla kızımın ve eşimin yanına gidip onlara sarılarak uyumak istiyorum. Yaklaşık 17 bin oy aldık. Sayın başkanıma da, bize de gönül verenler çok fazlaydı. Sosyal medya üzerinde birçok mesajı okudum. Her zaman şunu söyledim ’Allah bana haksız bir oy ile kazanmayı nasip edecekse, o koltukta oturmayı nasip etmesin.’ Gururluyum, çünkü sayın başkanımın da şaibeyle kazanmadığına dair bugün somut, hukuki gerçeği ortaya koyduk. Evet üzüldük ama Kırklareli adına tarihe asla şaibeyle geçmeyecek, hakkıyla kazanılan bir seçim olarak da geçeceği için gururluyum" şeklinde konuştu.