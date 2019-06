Kırklareli’de Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ birimi düzenlenen tören ile açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin açılış törenine Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, STK Temsilcileri, Kamu Kurum Kuruluş Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit Kırklareli halkına daha iyi hizmet verebilmek için adına Sağlıklı Yaşam Merkezinde Beslenme Danışmanlığı, Psikososyal Danışmanlık, Sosyal Hizmet Danışmanlığı, Fiziksel Aktivite ve Fizyoterapi hizmetleri, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Hizmetleri, Sigara Bırakma Danışmanlığı, Mamografi, Diyetisyen, Ergoterapist, Diyabet Polikliniği, Gebe Bilgilendirme Polikliniği birimlerinin olduğunu dile getirdi.

Kırklareli’de bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Sağlıklı Yaşam Merkezinin Kırklareli’ne hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün burada temel sağlık adına, koruyucu hekimlik adına bir birimin açılışında bulunmak adına ve sizlerle birlikte olmaktan dolayı ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Bunun sebebi şu her zaman için korumak tedavi etmekten çok daha üstün, çok daha kıymetli, çok daha kıymetli. Bu önemin vurgusunu yapmak üzere ve bunun bir belirtisini ortaya koymak üzere burada bulunmaktayız. Bir zamanlar ülkemizde her bin bebekten 250 tanesi aşıyla önlenebilir hastalıktan kaybedilirdi. Birçok hastamız enfeksiyondan kaybedilirdi. Birçok kişi anne olduğu için hayatı sona ererdi.Fakat bugün baktığımızda o bin bebekten 250 yerine bin bebekten dokuz tanesine bile çok diyoruz. Yüzde binde on dört anne çok fazla diyoruz. Bugün yaşam tarzını değiştirmemiz gerekir ve bu sayede insanlık daha sağlıklı olur diyoruz ve onun gayreti içerisindeyiz. Nedir bu? Mesela hareketli hayat. Mesela sağlıklı beslenme bunlar için uğraşıyoruz. Bu anlamda önemli olduğunu düşündüğüm Sağlıklı Hayat Merkezi’ nin de Kırklareli’ ye kazandırılıyor olmasının ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum Halk Sağlığı Genel Müdürü olarak" dedi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara’nın ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "15 Temmuz sürecinde ülkemizde hain darbe girişimiyle birlikte milletimizin parasını hiç eden hainler bu binayı ortaya çıkardılar. Ancak bu binanın devletimize geçişiyle birlikte aslında milletimizin parası millete kaldı ve şuanda millete hizmet eden çok önemli bir birimin açılışı için toplanmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve beraberindekiler incelemelerde bulundu.